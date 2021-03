I Sindaci della Mont Emilius riducono Imu per immobili commerciali che riducono affitto

Una notizia positiva in questo momento di crisi profonda. I sindaci dell’Unité hanno aderito alla proposta di Confcommercio VdA e Cpel di ridurre l'importo dell'Imu a carico dei proprietari di immobili commerciali che hanno abbassato il canone di locazione.

“L'attuale situazione economica richiede di adottare ogni atto per venire incontro agli operatori” ha commentato il presidente dell’Unité, Michel Martinet, sindaco di Gressan che ha comunicato la decisione a Confcommercio Vda. “Per queste sagge e giuste parole – ha postato su facebook l’associazione - ringraziamo il sindaco e tutti i suoi colleghi perché fare network in questo momento significa riuscire a risalire la china con meno difficoltà”.

Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA aveva sottolineato che “nel quadro normativo ed economico nazionale, in cui deve necessariamente muoversi la politica tributaria dei Comuni, i sindaci valdostani alleggeriscano la pressione fiscale sugli immobili strumentali all’attività di impresa prevedendo importanti riduzioni dell’aliquota Imu”.

Confcommercio VdA, consapevole che, in questo momento storico, sociale ed economico, e nel complesso quadro economico del bilancio comunale, ha chiesto ai sindaci di fare un grande sforzo fiscale in considerazione delle difficoltà finanziarie in cui si trovano anche le imprese valdostane.

La proposta era stata fatta propria dal Comitato esecutivo del CPEL che ha invitato i Sindaci dei Comuni della Valle d’Aosta a valutare l’introduzione di una riduzione sull’IMU ai proprietari di immobili commerciali che applicano a commercianti e artigiani uno sconto sull’affitto del 30% per minimo 6 mesi.

La decisione dell’Unité Mont Emilius è una presa di posizione concreta perché contribuisce a sostenere le aziende visto il perdurare dell’attuale situazione emergenziale che incide fortemente anche su commercianti e artigiani.

“Si tratta di una iniziativa – ha commentato Graziano Dominidiato che accoglie le nostre proposte al fine di contribuire a mantenere in vita le piccole attività commerciali e del terziario evitando così la desertificazione dei centri storici”. La riduzione del canone di locazione aiuterà gli imprenditori a superare questo infinito periodo di crisi pandemica.

“Per questo – conclude Graziano Dominidiato – ringraziamo il CPEL ed i sindaci dell’Unité Mont Emilius per la sensibilità dimostrata – e ci auguriamo che i proprietari accolgano l’incentivo dell’Imu ridotta per abbassare gli affitti per almeno sei mesi alle attività economiche in difficoltà”.