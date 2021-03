Nel fine settimana nuvole e pioggia

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta segnala: Tra stasera e domattina il passaggio di una perturbazione atlantica porterà deboli precipitazioni in Valle d'Aosta, con neve in media montagna; in seguito, un campo anticiclonico sull'Europa centrale determinerà tempo soleggiato e mite probabilmente fino a metà della prossima settimana.

SABATO 27 MARZO

Deboli precipitazioni fino al primo mattino, più intense nel settore nord-occidentale, neve a 1300 m, in seguito soleggiato con qualche annuvolamento. Temperature: in lieve calo tranne le minime nel fondovalle. Pressione: in aumento. Venti: 3000 m da moderati a deboli da WNW; episodi di foehn nelle valli.