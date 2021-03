Aosta: Nuti risponde a critiche minoranza, 'massima apertura a confronto e proposte'

"Le accuse mosse dai gruppi di minoranza di 'mettere il bavaglio al confronto politico' e di 'non mettere l’opposizione in condizioni di poter lavorare' mi sembrano pretestuose e, francamente, campate in aria". E' quanto dichiara il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, preso atto delle esternazioni contenute nel comunicato stampa dal titolo 'La Giunta Nuti ha dormito anziché preparare il bilancio' inviato ieri alle redazioni dei giornali locali dai gruppi consiliari comunali di Forza Italia, Rinascimento e Lega. Secondo Nuti "la durata della seduta di audizione della Giunta da parte delle Commissioni non solo non è diminuita, ma anzi è raddoppiata, passando dalla mezza giornata dello scorso anno alla giornata intera del 2021".

Inoltre "quest’anno la quarta Commissione, l’organo consiliare chiamato a esprimersi con il voto sulla proposta di deliberazione del bilancio, è stata convocata al mattino, mentre generalmente si svolge di pomeriggio, per consentire ai commissari di disporre del maggior tempo possibile per la discussione, e onde non arrivare a ridosso delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza e della conferenza dei capigruppo".

Sempre a proposito del presunto 'bavaglio' messo alla minoranza, il primo cittadino del capoluogo afferma che "nella riunione dei capigruppo è stato anche deciso di aumentare, rispetto al passato,i tempi di intervento a disposizione dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari in occasione della seduta dell’Assemblea per l’esame del Bilancio"-

Quanto all’accusa di mancanza di idee e di volere puntare su iniziative già organizzate da anni per il rilancio della città, senza introdurre nessun elemento di innovazione, Nuti ricorda ai gruppi di minoranza "che le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Dup, documento programmatico finanziario su base pluriennale che eredita anche le progettualità già messe in cantiere dal Comune di Aosta".

Per Nuti "si rivelerebbe un grave danno per la città e i cittadini oltre che un enorme spreco di risorse pubbliche se le nuove Amministrazioni ogni cinque anni facessero tabula rasa di quanto portato avanti dalle Giunte precedenti, senza contare che alcuni dossier, penso, tra gli altri, ai progetti del 'Bando periferie', alla riqualificazione del mercato coperto e degli impianti sportivi, all’apertura del centro di via Brocherel o alla promozione degli eventi maggiormente attrattivi in termini turistici come il Marché Vert Noël, sono strategici per qualunque Amministrazione, e si sviluppano in impegni pluriennali che oltrepassano il termine di una consiliatura".