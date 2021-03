Aosta: La Giunta Nuti tra manovre ostruzionistiche e aumento delle tasse agli aostani

Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha definito 'pretestuose' le critiche dell’opposizione che lamentava l’impossibilità di analizzare il bilancio prima di discuterlo. Consiglieri di Forza Italia contestano il sindaco.

“Riteniamo che le proteste siano invece legittime sulle modalità di gestione del dossier del Bilancio da parte della sua maggioranza, fermo restando lo scarsissimo tempo lasciatoci per poter prendere visione del documento economico-finanziario più importante dell'anno per la nostra città”.

Cosa chiedete?

“Come gruppo di Forza Italia in Comune ad Aosta teniamo a precisare che la Giunta Nuti può anche essersi adoperata per raddoppiare rispetto al passato i tempi di discussione nelle commissioni e in occasione del Consiglio comunale del 31 marzo, ma se non ha messo nelle condizioni i consiglieri di minoranza di poter lavorare e di poter formulare proposte, il tutto si riduce a una malcelata manovra ostruzionistica”.

E allora?

“E allora il sindaco Nuti fa furbescamente riferimento al documento unico di programmazione (DUP), disponibile da circa un mese, per dimostrare come i consiglieri di opposizione abbiano in realtà avuto tutto il tempo per formulare le loro proposte sul Bilancio. Peccato, però, che se unitamente al DUP non si rendono disponibili anche i dettagli numerici del Bilancio, capitolo per capitolo, si finisce per parlare di progetti senza numeri alla base”.

L’opposizione ha pure sottolineato che il DUP della Giunta Nuti, assomigli molto a un romanzo se non addirittura a un libro dei sogni…

“Scusi ma è la stessa sua maggioranza ad ammetterlo, numeri alla mano, visto che in tempo di crisi non ha trovato altra soluzione che mettere le mani nelle tasche di famiglie, pensionati, lavoratori e professionisti aostani per chiudere il Bilancio attraverso l'aumento dell'addizionale Irpef”.

Voi sostenete che la maggioranza riserva poca attenzione alla democrazia partecipata…

“Vorremo non fosse così, ma l'avere reso noto i dettagli numerici del Bilancio, dopo che per ben due volte nella mattinata di martedì 23 marzo ne avevamo fatto espressa richiesta, soltanto a termini scaduti per la presentazione degli emendamenti, dimostra senza la necessità di ulteriori commenti quanta poca attenzione la maggioranza dedichi nel concreto a quella democrazia partecipata che a parole dice invece di sostenere”.

Il sindaco Nuti ha manifestato chiaramente che non vuole fare tabula rasa dei progetti ereditati….

“E fa bene perché ci vede concordi ma a patto che questa non venga utilizzata come scusa per nascondere la mancanza di idee di chi amministra attualmente, perché pensare di rilanciare Aosta citando soltanto qualche manifestazione organizzata già da anni, senza nessuna novità, se non la volontà, prima o poi, di abbattere le mura dello Stadio Puchoz, ci sembra veramente avvilente per la nostra città”.

Un primo bilancio sulla Giunta Nuti?

“In campagna elettorale, aveva promesso cose che non sta mantenendo, così come evidenziato appena ieri da diverse associazioni di categoria cittadine che non sono state consultate prima di decidere la modifica delle ZTL”.