Aiuti a imprese del settore agricolo per iniziative promozionali

Sono stati approvati i criteri per la concessione di aiuti a imprese, operanti nel settore agricolo, per la partecipazione a iniziative di promozione dei prodotti agricoli o agroalimentari che si svolgono fuori dai confini regionali o su piattaforme online.

I contributi, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 17 del 2016 'Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale', sono a fondo perso e coprono il 70% delle spese ammesse.

"Fino ad ora, gli aiuti per le attività promozionali sono stati erogati nell’ambito di una misura del Programma di sviluppo rurale – spiega l’assessore regionale all'Agricoltura, Davide Sapinet – che prevede come beneficiari unicamente le associazioni di produttori. Ora, grazie alle nuove disposizioni approvate, i contributi saranno erogati anche alle PMI, che possono così organizzarsi in modo autonomo o in rete tra loro e calibrare le iniziative sulla base di specifiche esigenze commerciali".

"Siamo consapevoli delle grandi difficoltà del momento attuale – aggiunge Sapinet – e come Assessorato manteniamo aperto il confronto con il mondo agricolo. Riteniamo che questo nuovo aiuto possa rappresentare un piccolo segnale di incoraggiamento per i produttori, perché, nel momento della ripartenza, possano promuovere i loro prodotti".

Le domande di contributo possono essere presentate durante l’intero corso dell’anno. I criteri per la concessione degli aiuti e tutta la modulistica sono pubblicati sul sito internet della Regione, nel canale tematico “Agricoltura” (al seguente link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/l_r_17_2016/pmi_i.<wbr></wbr>aspx)

Le domande devono essere trasmesse, unicamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: agricoltura@pec.regione.vda.it<wbr></wbr>. Per eventuali informazioni, è possibile contattare i referenti dell’Ufficio promozione (telefono: 0165/275220 o 275277).