IL POUSSA CAFE @POLITICOFFESI@ DISPACCIO 25 MARZO

Parafrasando Massimo Gramellini: il problema non sono i politici valdostani in loro stessi, ma i politici fuori di si sé stessi. Abituatisi sui social a monologare con lo specchio, appena una domanda o un'opinione sfondano la cappa protettiva del loro ego reagiscono con stizza e quasi con stupore. Nella considerazione di chi molto si considera, il contradditorio è scaduto da nobile arte filosofica a trappola meschina. Tutti si offendono per tutti e pensano di che offendersi sia il modo migliore per dimostrare di avere ragione. (ANVI)