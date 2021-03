Aosta: Minoranza diserta Commissione su Bilancio, 'non accettiamo bavagli politici'

"La decisione dei gruppi di opposizione di non partecipare ai lavori della QuartaCommissione consiliare del Comune di Aosta di questa mattina, è stata unamanifestazione di protesta forte ma necessaria".

E' quanto si legge in una nota congiunta dei gruppi di minoranza in Consiglio comunale Forza Italia VdA, Rinascimento VdA e Lega VdA, che ieri hanno disertato la riunione della Commissione 'Affari istituzionali' presieduta da Fabio Proment in tema di Bilancio dell'Amministrazione municipale.

"Non è infatti ammissibile che la maggioranza del sindaco Nuti - prosegue la nota - dopo aver tergiversato per mesi sulla predisposizione del Bilancio e nonostante i nostri ripetuti appelli, ora voglia sostanzialmente mettere il bavaglio al confronto politico sul documento economico-finanziario più importante dell’anno. Per fare in fretta, non mette di fatto l’opposizione nelle condizioni di poter lavorare e di fare proposte. In poche parole, la maggioranza del sindaco Nuti vuole mascherare in questo modo la sua totale mancanza di idee per la città di Aosta".

Mancanza di idee, secondo la minoranza, "che si è palesata nei lavori di martedì 23 marzo, in Commissione. Nel corso dei lavori gli assessori competenti hanno affermato di volere puntare su iniziative già organizzate da anni per il rilancio della città, senza introdurre nessun elemento di innovazione. Un po’ pochino per chi continua a ergersi, a parole, a paladino della rigenerazione urbana e della cultura del bello".

"A questo punto - prosegue la nota - non ci resta che promuovere il democratico confronto politico sul Bilancio in sede di Consiglio comunale, respingendo nel frattempo al mittente l’infelice affermazione del vicesindaco di questa mattina, secondo la quale ci sarebbe chi starebbe giocando mentre altri lavorano. La realtà, però, è ben diversa, poiché se qualcuno non avesse aspettato l’ultima data utile per portare in discussione il Bilancio, forse non saremmo arrivati a questo punto. Dunque chi ha dormito su questo dossier è molto probabilmente qualcun altro, che non siede di certo tra i banchi dell’opposizione".