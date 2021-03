IL POUSSA CAFE @SINDACATIAOSTACENTRICI@ DISPACCIO 24 MARZO

Dura presa di posizione dei sindacati contro il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, che ha aumentato addizionale Irpef. Giusta protesta in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Sbalordisce però il silenzio sindacale nei confronti di altri sindaci che hanno aumentato Irpef; uno per tutti quello di Gignod. Forse i residenti a Gignod non fanno parte dei comuni di competenza dei sindacati. (ANVI)