Bertscky, ai lavoratori della montagna ristori da 1000 a 1500 euro

Il Governo regionale ha fortemente voluto intervenire con urgenza a favore dei lavoratori della montagna che hanno subito gli effetti negativi della pandemia e che al momento non hanno alcun tipo di sostentamento economico, consapevole della situazione di gravissimo bisogno di questa categoria di persone."L'intervento regionale - commenta il vice presidente della Regione, Luigi Bertscky, assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro - permetterà a queste persone di avere un po' di respiro in attesa dell'avvio della stagione estiva".

Bertscky assicura, inoltre, che il dipartimento regionale delle politiche del lavoro è pronto ad avviare tutte le procedure per procedere nelle prossime settimane alla liquidazione degli importi forfettari previsti: 1.500€ ai lavoratori stagionali non percepiscono la NASPI da 60 giorni e 1.000€ per coloro che non percepiscono la NASPI da meno di 60 giorni.

Sul sito della Regione verranno pubblicate tutte le informazioni utili. Allo stesso tempo stiamo definendo le nuove misure che il Consiglio regionale metterà in campo a sostegno di tutte le attività duramente colpite dalle chiusure dovute alla cosiddetta seconda ondata.