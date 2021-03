La musica dei 'Sinonimi e Contrari' alle Serate Anita di Cittadella dei Giovani

In diretta dalla Sala Expo della Cittadella dei Giovani, proseguono le 'Serate Anita' in onore del nome del Centro culturale Anita che aveva sede proprio in Cittadella tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del 2000.

Nella dodicesima puntata delle Serate Anita Online, giovedì 15 marzo, saranno presenti in qualità di ospiti i Sinonimi e Contrari, gruppo musicale che nasce nel luglio del 2017 a Quart, formato da Claudia Garrone (voce, autrice), Pino Caminiti (chitarrista e compositore), Fabio Terroni (bassista), Stefano Monetti (Tastierista) e Roberto Girardi (batterista). Diversi e contrari per carattere, riescono con la loro musica ad amalgamarsi e sentirsi sinonimi l’uno dell’altro.

Le loro canzoni autobiografiche, narrano di mobbing (Starlight) alienazione ai tempi del covid (Prigionieri del tempo), memoria del cuore (Fenice), sogni nel cassetto (Rio), muri da abbattere (Distanze incolmabili), ricordi d’infanzia (Bambina invisibile), gioie dell’amore (Deep love), amicizia (Ma cosa vuoi che sia) e altro ancora. La musica per loro è lo strumento perfetto per esorcizzare il dolore, condividere un’emozione e riconnettersi con la propria anima.

L’appuntamento è settimanale ed è trasmesso in diretta sui canali di Cittadella – vimeo, facebook, e youtube il giovedì alle 18,30 e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.