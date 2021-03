Aosta: Approvato nuovo elenco 'luoghi sensibili' contro azzardopatia

Senza attendere l'approvazione del Consiglio Valle sull'emendamento che mantiene inalterata la legge sul'azzardopatia, la Giunta comunale di Aosta ha deliberato gli elenchi aggiornati dei luoghi sensibili ai sensi del Regolamento comunale in materia di sale giochi e spazi per il gioco.

Gli elenchi contengono oltre 200 siti tra Istituzioni scolastiche, luoghi di culto, banche, impianti sportivi, uffici postali, ospedali, strutture convenzionate con l’Azienda Usl, strutture regionali residenziali o semiresidenziali operanti in regime socio-assistenziale, strutture socio assistenziali per categorie protette (disabili), strutture socio assistenziali per categorie protette (anziani), strutture socio-educativa per categorie protette (minori), struttura regionale ricreativa e ludica per minori, struttura semiresidenziale operante in ambito socio sanitario, strutture regionali culturali, enti di formazione accreditati ed esercizi di “compro oro”.

Nessuna sala slots potrà essere aperta a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili indicati in elenco.