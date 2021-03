Aosta: Prorogato allestimento dehors temporanei 'antipandemia'

L'Amministrazione comunale di Aosta ha prorogato fino al 30 aprile 2022 l'autorizzazione per bar e ristoranti ad allestire dehors temporanei per una migliore sicurezza sanitaria e antipandemia della clientela e dei lavoratori. E' stata infatti approvata dalla Giunta Nuti la delibera "di proroga delle misure per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività commerciali, al fine di consentire la fruizione in sicurezza dei locali e degli spazi degli esercizi commerciali alla luce dell’emergenza epidemiologica".



Per i locali si tratta, perlappunto, dell’autorizzazione senza necessità di ulteriori comunicazioni dei dehors a carattere stagionale costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili, dell’ampliamento temporaneo della superficie di somministrazione mediante installazione di allestimenti esterni non immediatamente rimovibili previa presentazione di comunicazione senza richiesta di autorizzazioni, e degli ampliamenti a uso dehors costituiti esclusivamente da arredi temporanei amovibili quali tavolini, sedie, ombrelloni, e, per il periodo invernale, corpi scaldanti.



Per le attività commerciali, invece, si fa riferimento alla possibilità, nelle giornate di sabato e di domenica, di occupare l’area antistante la propria attività commerciale per una superficie massima di quattro mq per esporre i propri prodotti, al fine di compensare la limitazione del numero di accesso ai clienti all’interno del locale commerciale.