Cala pressione coronavirus su ospedale Parini

Mentre in quasi tutte le regioni italiane cresce la pressione sugli ospedali, in Valle d'Aosta e in Sardegna cala ancora la percentuale di posti letto occupati dai pazienti positivi al Covid. E' quanto emerge dal monitoraggio giornaliero dell'Agenas.

La Valle d'Aosta registra il 10% dei pazienti con virus per il totale dei posti letto sia in area critica che nei reparti non intensivi (-1% in questo caso): complessivamente i ricoverati sono 24, dei quali 2 in terapia intensiva. Nell'Isola, dove i pazienti sono 199 (21 in reparti critici), invece, le terapie intensive ospitano il 10% di posti letto Covid (-1%), mentre è dell'11% la pressione nei reparti di area medica.