Francophonie, Conservatoire propose 'Proust et musique'

Dans le cadre des Journées de la francophonie, le Conservatoire propose l'événement 'Proust et la musique'. Au programme musiques et chansons autour des compositeurs français Georges Bizet, Emmanuel Chabrier, Gustave Charpentier, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Charles Gounod, Reynaldo Hahn, Jacques Offenbach et Erik Satie et lecture de textes tirés de l'œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Spectacle organisé par le Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Disponible en ligne, sur le canal 15 de la télévision numérique terrestre La Valle d'Aosta in TV à partir du lundi 22 mars. (ANSA).