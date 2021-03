Azzardopazzia

Sorniona fu la manina che introdusse nella proposta di legge Omnibus l’articolo per disinnescare una parte delle barriere alla costruzione di una piccola Las Vegas nel Comune di Quart (e non solo). Un ennesimo tentativo di consentire a qualcuno di poter avviare una attività di gioco che seppur legale non piace a molti. Ma il gioco, anch’esso legale, che c’è dietro alla vicenda è ben altro.

Dopo polemiche e preoccupazioni varie di vari esponenti di associazioni a contrasto della ludopatia ecco che l’articolo viene ritirato. Sì, la manina di colpo si ritrae come se avesse ricevuto un bello schiaffo. Ma sarà tutta una partita giocata sul campo della ludopatia? NA.

Abbiamo assistito in uno dei tanti ultimi confronti in maggioranza all’ennesima prova di forza contro l’ala sinistra per cui si sarebbe rischiato l’ennesimo contrasto interno eppure però la manina si è ritratta per ben altro calcolo. Le nomine di RAV sono state mal digerite da un’altra parte politica della maggioranza che quella manina ha ispirato e che, proprio per quella nomina, ha espresso un nome più che impresentabile per altri. Insomma l’ennesima partita a poker, più che un giro di slot, che è finita come se fosse però una mano di belote.

Pare, infatti, che gli stessi fautori del NA sul nome scomodo stellato siano quelli che hanno convinto il Presidente a ritirare l’articolo azzardopatico. Insomma, una semplice resa dei conti fuori dalla sala slot della politica locale.