La politica autonomista chiede aiuto ai partiti nazionali per risolvere i dossier

"Mi auguro di ricevere presto anche dalla Lega, che è componente importante del Governo Draghi, notizie sul suo impegno a favore della infrastruttura ferroviaria della Valle d'Aosta". Lo ha detto l’assessore regionale all'Ambiente e Trasporti, Chiara Minelli, confermando che in questi ultimi tempi le porte romane che si sono aperte alle richieste della politica valdostana (e si spera che ancora si possano aprire) sono porte di partiti nazionali, demonizzati in campagna elettorale per le loro avversioni alle autonomie.

Come ci si sentirà a dover ammettere che le forze autonomiste non sono sufficienti a garantire i privilegi che con tanti sacrifici i nostri padri e nonni hanno conquistato e scoprire invece che il 'demonio' è molto attento anche agli interessi della piccola Valle d’Aosta nonostante troppo spesso gli si siano girate le spalle.

L’unico a non dimostrare sensibilità è proprio quel partito a cui ci si è dovuti rivolgere per creare una maggioranza litigiosa e troppo spesso con opinioni contrastanti, legge anti Dpcm, collegamenti intervallivi, ferrovia.

I valdostani sono costernati di fronte al silenzio di una politica che non sa più a che santo raccomandarsi pur di tirare avanti. Non che sia facile districarsi nei meandri di leggi e decreti che cambiano in continuazione, l’aria in Valle è greve, tutti si aspettano di risollevarsi con i ristori pubblici ma, in un’Italia al verde, dove si possono andare a prendere quelle risorse che servirebbero ma che non ci sono? Invece di parole e proclami sarebbe ora di incominciare a dire la verità e non creare incerte attese.

Dobbiamo uscire da questa situazione che sta diventando drammatica, lo dobbiamo fare rispettando le regole, senza inventarne altre, e si deve fare in modo che le regole che ci sono, mascherine, distanziamento, assembramenti vengano rispettate. Abbiamo un unico modo per tentare di tornare alla normalità, alla serenità che ci permetterà di ripartire: i vaccini.

In questo le strutture regionali stanno facendo molto, in modo virtuoso, ma mancano i vaccini, speriamo che al più presto ne arrivino a sufficienza per tutti e che il ritorno alle aperture interregionali sia prossimo e prossimo sarà il ritorno alla vita.