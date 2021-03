All’Union Valdôtaine non servono codardi, imbelli e voltagabbana

“Siamo un gruppo di una trentina di adhérents al Mouvements dell’Union Valdôtaine provenienti dalle sezioni di Aosta, della Grand-Paradis e della Valdigne, e con la presente vorremmo informare il Siège Central di tutto il nostro malessere nel continuare a percepire la nostra forza politica distante anni luce dai valdostani e dalla realtà che li circonda,fino ad arrivare ad ignorarla completamente se non addirittura a mistificarla”. E’ l’incipit di una lettera che in poco meno di 3.800 battute critica violentemente il Movimento.

A leggere la lettera si può ipotizzare che il sedicente gruppo sia ‘uno’ e basta e nemmeno iscritto all’Uv. E dando per buono che si tratti i un gruppo certamente è il gruppo che all’indomani delle elezioni regionali del 2018 il giorno dopo che Emily Rini lasciò l’Uv per relegarla all’opposizione ha inventato Rinivil ed tante altre vignette che irrispettosamente attaccavano la Consigliera regionale.

Scrive il sedicente gruppo “questa lettera, che abbiamo scritto volutamente in italiano per evitare qualsiasi fraintendimento di sorta, visto che il francese è stato a volte utilizzato in passato per recepire soltanto quello che faceva comodo recepire, vuole aprire un dibattito interno al Mouvement, perché non è proprio vero che “tout va très bien, Madame la Marquise”.

E’ invece probabile che sia stata scritta in italiano per l’icapacità di esprimersi nella lingua di Jean-Baptiste Poquelin allias Moliére che per primo usò la lingua dei galletti bleu Nella lettera si legge ancora: “Ed è proprio per questo, al fine di evitare che l’auspicato dibattito interno al Mouvement possa essere soffocato sul nascere da qualcuno, che abbiamo deciso di inviare per conoscenza questa nostra lettera agli organi di informazione. Perché non c’è nulla di segreto e non ci deve essere nulla di segreto”.

L’estensore della missiva, che pare voler tirare la volata a Emily Rini, per un possibile riavvicinamento all’Uv, pretende trasparenza e chiarezza ma per primo non firma. Si nasconde dietro l’anonimato come fanno i cordardi ed i voltagabbana.

Prosegue la lettera francobollata con l’aquila di Bonelli – a riprova che l’estensore è tutto meno che un’aquila*; avesse almeno acquistato un francobollo con un Gipeto – facendo riferimento al “ decadimento morale a cui stiamo assistendo impotenti, culminato nei giorni scorsi nell’ennesima mazzata giudiziaria giunta sulla nostra schiena, non può più lasciarci immobili o comunque indifferenti, anche perché la tanto invocata ‘base’ dell’Union Valdôtaine non può e non deve essere interpellata soltanto quando fa comodo per ottenere il consenso alle elezioni”. Se gruppo si tratta è dunque giustizialista che scambia un avviso di garanzia come una condanna.

L’anomimo estensore della lettera scrive che “serve qualcosa di nuovo, serve un moto d’orgoglio che porta proprio dalla tanto invocata ‘base’ dell’Union Valdôtaine, perché non è più ammissibile che, in particolare dopo le ultime notizie emerse a livello regionale, regni il silenzio assoluto per giorni e giorni”. Ha ragione, certo è che il nuovo e l’orgoglio non lo portano né lo posseggono i codardi che spediscono lettere anonime. Ma la cosa più ridicola sta tutta in questo invito all’Uv: perché avvii “finalmente una seria autocritica al suo interno, che questa volta non sia più soltanto un’autocritica di facciata, e ad ammettere i propri errori, se mai avesse l’umiltà di farlo, anche di fronte a chi, come Emily Rini, ha saputo vedere prima di altri i rischi a cui sarebbe andata incontro la nostra forza politica senza una seria presa di coscienza di quello che ci stava accadendo”.

Scrive ancora il codardo: “La questione morale non è più derogabile, nell’interesse del Movimento stesso e delle tante persone per bene che ne fanno parte”.

Parlare di questione morale quando non si ha il coraggio di firmare una lettera, è evidente che l’estensore non può dare lezioni. L’Uv non ha bisogno di codardi né di voltagabbana né di imbelli. All'Uv servono valdostani che hanno il coraggio delle proprie azioni, delle proprie idee e che non si vergognano di metterci la faccia e la firma.

*Significato di non essere un’aquila: di persona di mediocre intelligenza con riferimento alla vista, che in antico si credette capace di sostenere i raggi del sole