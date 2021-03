Caserma colle Gran San Bernardo nuova sede espositiva

La Regione cederà al Comune di Saint-Rhemy-en-Bosses, per la durata di 25 anni, la ex Caserma del Colle del Gran San Bernardo che sarà destinata a iniziative di promozione turistica del territorio, sede espositiva, ospitalità sociale e spazi co-gestiti per l'organizzazione di eventi di carattere sociale.

Considerata la collocazione strategica di confine sul Colle del Grande, importante tappa della via Francigena riconosciuta a livello internazionale con un valore storico di porta naturale da e verso l'Europa insito nella storia della nostra Valle, nelle intenzioni della Regione l'immobile potrà essere valorizzato, messo a disposizione della collettività e destinato ad importanti attività di promozione culturale, turistica e di ospitalità sociale.

Tra i progetti del Comune vi è quello di una sede espositiva sulla storia del Colle, della vita e delle opere di San Bernardo e della Via Francigena. E' prevista la riqualificazione del fabbricato anche grazie all'utilizzo di uno specifico finanziamento di cooperazione transfrontaliera del programma Alcotra.