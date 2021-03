Sondaggio delle mie brame chi è il meglio del Governo regionale

Sono trascorsi sei mesi esatti dal 21 ottobre 2020, giorno in cui è stata eletta la Giunta regionale guidata da Erik Lavevaz che avrebbe dovuto fronteggiare la pandemia e rilanciare l’economia in valdostana. Sarà riuscita nell’obiettivo? Aostacronaca lancia un sondaggio per far esprimere gli elettori sul grado di credibilità, operatività, dinamismo, efficienza, influenza sul mondo politico. Chi tra il Presidente della Regione e degli assessori è il migliore?

Insomma diteci se la Giunta funziona esprimendo il giudizio sui suoi componenti. Nei prossime settimana faremo un nuovo sondaggio più improntato sull’efficienza dell’amministrazione.