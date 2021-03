Pour l'Autonomie, 'l'acqua il bene più prezioso della Valle d'Aosta'

In occasione della 'Giornata mondiale dell'acqua', che ricorre oggi lunedì 22 marzo, il gruppo consiliare 'Pour l'Autonomie' vuole ricordare l'importanza di questo bene, così prezioso per la Valle d'Aosta.

"Per la Valle d'Aosta - evidenziano in una nota i consiglieri di Pour l'Autonomie Marco Carrel, Mauro Baccega e Augusto Rollandin - la giornata di oggi significa evidenziare che la nostra regione deve la sua fortuna ambientale ed economica grazie a questo elemento. Crediamo quindi che in occasione della Giornata mondiale dell'acqua la Valle d'Aosta abbia il dovere di richiamare tutti al rispetto e alla tutela delle proprie fonti".

Pour l'Autonomie coglie l'occasione per ribadire che "il Governo regionale ha un importante impegno da portare avanti per quanto riguarda la Cva, che oggi è una importante fonte di reddito per la nostra regione. Purtroppo, non abbiamo ancora visto azioni concrete da parte della Giunta, a partire dalle nomine della Commissione paritetica, dalla quale deve passare il futuro della Cva e delle nostre acque, il nostro bene più prezioso".