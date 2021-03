Maestri di sci plaudono a decreto Sostegni

"Quanto previsto nel Decreto è un ottimo risultato, certo è che deve essere adeguatamente sostenuto con le giuste risorse all'interno della dotazione dei 210 milioni come previsto nell'articolo 2". Così Maurizio Bonelli presidente dell'Associazione Associazione Maestri sci italiani e Giuseppe Cuc, presidente del collegio nazionale, commentano il contenuto del decreto Sostegni, chiedendo da subito "ai Ministeri competenti nella ripartizione del fondo, di essere coinvolti così da ribadire, spiegare e sostenere la nostra proposta, già inviata al Governo Draghi nella quale evidenziamo che ai Maestri di sci è stato impedito di lavorare per un anno intero e non lo potranno fare di regola, fino al prossimo dicembre".

"Non solo la ripartizione del fondo dovrà adeguatamente considerare questi due anni di interruzione - spiegano Cuc e Bonelli - ma dovrà essere congrua, omogenea, progressiva e unitaria nel metodo e su tutto il territorio nazionale".

Secondo i rappresentanti dei 15.000 maestri di sci italiani "finalmente si riconoscono, in uno specifico comma dell'art. 2, i Maestri e le Scuole di sci quali attori primari e sostanziali del comparto turistico montano che dovranno essere ristorati concretamente".