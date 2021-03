Per la maggioranza dei lettori di Aostacronaca il futuro del Puchoz è 'parco dello sport'

Lo storico Stadio Puchoz in via Mazzini dovrà essere riqualificato in parco cittadino dello sport. Questo vogliono i tre quarti dei lettori di Aostacronaca.it che hanno partecipato al nostro sondaggio dal tema "Anche Aosta è diventata una città senz’anima, troppi muri di cinta la soffocano. Il più mastodontico è quello dello stadio Puchoz: sei d'accordo a trasformarlo in un parco?". La risposta era semplice: 'sì' o 'no'.

Temevamo un flop, considerato il problema pandemia che occupa i pensieri della popolazione, ma siamo stati smentiti: la 'questione Puchoz' è importante per i valdostani. Dunque, il 75,8% dei 161 che in pochi giorni hanno partecipato al sondaggio si è espresso per la trasformazione dello stadio in parco (a prevalenza sportiva, come è nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale) mentre solo il 24,2% preferirebbe mantenere il Puchoz a destinazione unicamente sportivo-agonistica, come peraltro chiedono molte 'vecchie glorie' dello sport rossonero ma anche giovani atleti aostani.

Il sondaggio non ha valore statistico; l'unico scopo è permettere ai lettori di esprimere la propria opinione su temi di attualità ed eventualmente, come in questo caso, fornire indicazioni utili agli Amministratori della cosa pubblica.