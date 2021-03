CNA VdA distribuisce gratis gel disinfettante e mascherine

Gli uffici della Cna in corso Lancieri ad Aosta

Prosegue incessante, negli uffici della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa-Cna di Aosta, la distribuzione gratuita agli artigiani valdostani di taniche da 5 litri di gel disinfettante e di mascherine chirurgiche e mascherine FFp2.

Gli uffici in corso Lancieri 11/F ad Aosta sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì

con orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Per ulteriori informazioni, tel 0165.31587 (risponditore automatico in orario ufficio)

Email: info[at]cna.ao.it

CNA È SEMPRE AL FIANCO DEGLI ARTIGIANI

In CNA si trova tutta l’assistenza, le informazioni e la formazione anche online:

Valutazione rischio rumore e vibrazioni

P.O.S.(Piano Operativo di Sicurezza)

FORMAZIONE OBBLIGATORIA sicurezza sul lavoro e igiene alimentare

SCADENZIARIO CORSI personalizzato

D.V.R. (Documento Valutazione dei Rischi)obbligatorio per le aziende con dipendenti

HACCP (Manuale di rintracciabilità)obbligatorio per le aziende del settore alimentare

Rifiuti: registri, pratiche, autorizzazioni per smaltimento rifiuti

MEPA/MEVA: assistenza per le attività del Mercato Elettronico...e qualunque altra necessità per la tua azienda

IN CALCE LA LOCANDINA DEI SERVIZI SCARICABILE IN PDF