TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Lunedì 22 marzo

ore 9.30, riunione della seconda Commissione "Affari generali", presieduta dal Consigliere Antonino Malacrinò, per sentire i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e SAVT in merito al disegno di legge sulle disposizioni in materia di Uffici stampa e altre disposizioni in materia di personale. I Commissari tratteranno quindi il documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2021-2023 e seguiranno l'illustrazione da parte del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, degli articoli di competenza del disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2021. La Commissione nominerà poi il relatore della proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi della legge regionale n. 15/2020. L'ordine del giorno prevede infine l'espressione di due pareri: uno di compatibilità finanziaria sul disegno di legge che contiene misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi); l'altro in sede consultiva sul disciplinare tra la Regione e la Servizi Previdenziali Valle d’Aosta Spa per regolare i rapporti relativi all’attuazione dell’intervento finanziario previsto dalla legge regionale 1/2009 a sostegno dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà nei tre anni antecedenti il raggiungimento dei requisiti pensionistici, valevole per il quinquennio 2021-2025.

ore 14.30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per sentire l'Amministratore delegato e Direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana, Vera Fiorani, sulle tematiche concernenti la ferrovia valdostana.

Martedì 23 marzo

ore 9, riunione della terza Commissione "Assetto del territorio", presieduta dal Consigliere Albert Chatrian, per audire Giuseppe Barbiero, docente di biologia e di ecopsicologia e direttore del Laboratorio di ecologia affettiva all’Università della Valle d’Aosta, in merito a due provvedimenti riguardanti la presenza del lupo: la proposta di legge dei gruppi Pour l'Autonomie e Lega VdA (misure di prevenzione e di intervento concernenti il lupo ai fini della tutela dell'alpicoltura) e il disegno di legge della Giunta (misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche). La Commissione tratterà anche il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

ore 10.15, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per esaminare il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

ore 10.30, convocazione della quinta Commissione "Servizi sociali", presieduta dalla Consigliera Erika Guichardaz, per esaminare il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.

ore 10.45, riunione della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", presieduta dal Consigliere Claudio Restano, per esaminare due provvedimenti: il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021 e la proposta di legge che contiene disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi della legge regionale n. 15/2020.

ore 15.00, Conferenza dei Capigruppo.

Mercoledì 24 marzo

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

Giovedì 25 marzo

ore 9 adunanza del Consiglio regionale.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare 'Il taccuino del Consiglio regionale' sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.