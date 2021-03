Fondation Chanoux, Marco Gheller est le nouveau président

Marco Gheller, 36 ans, est le nouveau président de la Fondation Chanoux. Il prend le relais d'Alessandro Celi pendant dix ans à la tête de l'association.

Actuellement assesseur à la culture de la Commune de Saint-Christophe ainsi que coordinateur de la coopérative sociale La Libellula, le nouveau nommé, en remerciant son prédécesseur et le conseil d'administration sortant, a souligné: "Ils ont laissé une Fondation en bonne santé, structurée et avec une bonne réputation. Nous souhaitons approfondir les thèmes dans lesquels ils se sont engagés, comme la pensée fédéraliste et les flux migratoires, en nous penchant sur éle migrants et les émigrés''. Gheller a été élu par le nouveau conseil d'administration de la Fondation qui comprend également Nicolas Schmitt (nommé vice-président), Marta Lotto, Massimiliano Pegorari et Frédéric Lépine. Parmi les événements proposés par la Fondation, une visioconférence dédiée au cinéma, au théâtre et spectacle est au calendrier demain, vendredi 19 mars à 18h sur la chaîne Youtube de la Fondation Chanoux. (ANSA).