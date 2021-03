La Regione conferma: Valle d’Aosta arancione almeno fino al 28 marzo

A seguito dell’analisi settimanale dei dati da parte della Cabina di regia istituita dal ministero della Salute, per la Valle d’Aosta confe èrmata, fino a domenica 28 marzo compresa, la classificazione in zona arancione, così come anticipato da Aostacronaca questo pomeriggio. Classificazione che si basa su dati e parametri rilevati negli ultimi 14 giorni e che sarà confermata dall’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, la cui pubblicazione è prevista entro la mattinata di domani.

Resta quindi attuale l’ordinanza 117 che il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha firmato sabato scorso, 13 marzo, per contestualizzare su tutto il territorio regionale le misure di contenimento del contagio previste per la 'zona arancione' nel Dpcm del 2 marzo e contenute nel decreto-legge n. 30 del 13 marzo su interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.

Il Presidente Lavevaz "a seguito dei dati attuali, che registrano un notevole peggioramento dei contagi in Valle d’Aosta - si legge in una nota - invita la popolazione alla prudenza e all’osservanza delle misure da adottare per il contenimento del virus".

Nel Report n.44 della Cabina di Regia di Ministero e Istituto superiore si Sanità si ribadisce infatti per la Valle d’Aosta la necessità, anche alla luce dell’aumento sostenuto della prevalenza di alcune varianti virali a maggiore trasmissibilità, di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile.