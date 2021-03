Emendamento del Presidente della Giunta contro modifiche a legge azzardopatia

Un emendamento che elimina dalla legge 'omnibus' di manutenzione dell'ordinamento regionale l'articolo che interveniva sulle norme contro la ludopatia, eliminando dal 'distanziometro' dei luoghi sensibili gli sportelli bancomat e concedendo la possibilità alle società private di aprire sale gioco nel raggio di 500 metri da “strutture culturali, ricreative o sportive, nonché da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e da strutture ricettive per categorie protette”.

Lo ha inviato oggi il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, al presidente della Quinta Commissione consiliare 'Servizi sociali', Erika Guichardaz, che oggi avrebbe dovuto audire Lavevaz proprio sul punto. La riunione della Commissione è stata annullata. L'emendamento del Presidente Lavevaz dovrà essere votato in Commissione e poi sarà portato in Consiglio Valle.

Per Lavevaz 'la norma legata all'azzardopatia ha bisogno di un confronto più articolato e di un tempo di analisi maggiore: questo tempo non è compatibile con l'urgenza di altre norme inserite all'interno della legge omnibus. Per questo abbiamo scelto di stralciare l'articolo, che sarà oggetto di una trattazione più strutturata".