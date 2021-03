Aosta: Oltre l’obbrobrio delle Porte Est e Ovest il turista si imbatte nel monumento al menefreghismo

Poteva il centro storico essere da meno delle porte di ingresso nella città di Aosta? Certo che no! Ed è per questo che viene conservato con accondiscendente menefreghismo quello che resta di un immobile. Tutto questo a beneficio dei turisti che transitano in Passage du Folliex, in vicolo che da via Gramsci, nei pressi del palazzo della Regione sbucca in Place des Franchises.

Mentre transitano posson o dare uno sguardo anche a Ruelle des Pompes che sbuca in via De Tillier e che è diventata la toilette dei cani a quattro zampre e a due gambe. Si tratta di una perla di architettura premoderna ‘dimenticata’ nel centro di Aosta. Succede che nel capoluogo regionale un’autentica vestigia architettonica passi quasi del tutto inosservata. Non ne parlano le guide turistiche, non vi si organizzano visite per le scuole, né tantomeno spettacoli o eventi culturali.

Eppure, come ha già scritto Aostacronaca, ad Aosta in passage Folliez, proprio a ridosso di via de Tillier, ovvero a due passi dallo struscio di residenti e turisti, nei pressi del palazzo della Casta, un antico edificio resiste alle intemperie atmosferiche e della Storia, autentica perla di architettura urbana premoderna e tipicamente valdostana. E’ una struttura bassa, un tempo adibita ad autorimessa, oggi di proprietà di una famiglia aostana.

Possibile che ai villeggianti non sia mai stata segnalata dagli operatori del nostro efficace e solerte Ufficio del Turismo? E dire che le immagini del nostro reportage, degne di essere pubblicate sull’homepage del sito del Comune di Aosta turistica, sono più che eloquenti. Eppure il 26 settembre 2017 il Consiglio comunale di Aosta approvo una mozione per il risanamento.

"Il degrado non si limita solo alla sporcizia ed al vandalismo - si legge nella delibera del Consiglio comunale che impegnava il sindaco, Fulvio Centoz, a riqualificare l'area urbana - ma trascende addirittura in insulti e minacce ai residenti od ai passanti che hanno l’ardire di avventurarsi in quella zona, tanto dal richiedere l’intervento delle Forze dell'ordine che risulta però un tenue palliativo, dal momento che detti episodi si riproducono appena spariti gli operatori di Polizia".

Aspetta e spera, da allora l'Amministrazione comunale dovrà ora reperire i fondi per avviare gli interventi.