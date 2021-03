Sì della Commissione 'Sviluppo economico' a sostegno lavoratori a tempo determinato

La quarta Commissione 'Sviluppo economico', riunitasi giovedì 18 marzo ha espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo che contiene misure a sostegno dei lavoratori dipendenti a tempo determinato, anche stagionali, che hanno cessato di beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi).

Relatore del provvedimento, è stato nominato il Presidente della Commissione Giulio Grosjacques (UV). "La Commissione - riferisce Grosjacques - è consapevole dell'importanza e dell'urgenza di questo disegno di legge che sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del prossimo Consiglio: è una prima immediata risposta ai lavoratori a tempo determinato, anche stagionali, di tutti i settori produttivi che, a causa degli effetti della pandemia, hanno perso il lavoro e hanno cessato di beneficiare della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego. Le indennità previste sono di 1.500 euro per chi non è coperto dalla Naspi da almeno sessanta giorni e di 1.000 euro per meno di sessanta giorni".