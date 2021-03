Le vie 'commerciali' di Aosta sempre più simili a quelle della vecchia Kabul

Passeggiando nelle vie del centro di Aosta si ha l’impressione di essere nella Kabul degli anni ’20: negozi abbandonati, chiusi, ovunque cartelli con la scritta “vendesi” o “affittasi”; la città è come una vecchia signora da cui traspare la bellezza di gioventù e che non fa più nulla per coprire le ferite della vecchiaia.

Sono passati i tempi di quando aprire o rilevare una attività nel centro storico era praticamente impossibile e avere locali da affittare era un lusso altamente remunerativo, quando la città di Aosta brillava di luce propria e si offriva al turista in tutto il suo splendore, storico, culturale, commerciale, ludico.

Chiedere al privato di accollarsi ulteriori sacrifici non è possibile, ma l’Amministrazione comunale questo non può permetterselo. Il decoro cittadino era nei programmi elettorali degli eletti ma probabilmente era stato scritto con l’inchiostro 'simpatico' perché questa giunta, anche se eletta da pochi mesi, finora poco ha fatto.

Il poliziotto Rocco Schiavone, ormai orgoglio regionale, è tornato in televisione con nuove puntate, una location che non manca di riproporre è il Caffè Nazionale, una chicca cittadina, locale storico, uno dei simboli della città, che si affaccia su piazza Chanoux, una delle piazze più belle d’Italia, una delle rare piazze principali di capoluogo di regione senza una chiesa, una vera e propria rarità.

Passare oggi davanti al Caffè Nazionale è una desolazione, una stretta al cuore, quella che danno i locali tristemente chiusi e abbandonati. Basta poi girare l’angolo e ci si ritrova di fronte al Teatro-Cinema Giacosa con annesso il bar che la mia generazione conosce molto bene, che dire? Ora sembra ci sia un nuovo gestore, ma si tratta comunque di un altro esempio di patrimonio storico e culturale abbandonato o perlomeno trascurato; e non dimentichiamoci del mercato coperto, un ammasso di mattoni e ferraglia, indegno di un centro cittadino.

E’ sotto gli occhi di tutti il momento difficile che stiamo vivendo e lo è sicuramente anche per le finanze comunali, i tentativi di rivolgersi al privato vanno rielaborati e seguiti attentamente, i luoghi sono altamente appetibili ma le gestioni private vanno messe in condizioni di essere remunerative, il privato non si può permettere passività.

Esistono delle regole commerciali e di mercato a cui ci si deve attenere (la Corte dei Conti è molto attenta alla gestione del bene pubblico) ma quelle regole, così come gli affitti privati, sono state calcolate sul momento economico di quando sono state scritte, oggi il mercato non è più quello e le regole vanno riviste, la chiusura di attività e locali di proprietà comunale è un danno erariale e prima o poi qualcuno vorrà vederci chiaro, non è più un volantino elettorale, saranno dolori.