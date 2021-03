Faire face urgences phytosanitaires dans Alpes

Le comité de pilotage du projet Interreg Italie-Suisse Mongefitofor - Lignes directrices pour le suivi et la gestion des urgences phytosanitaires dans les forêts des Alpes centrales-occidentales s'est réuni hier, mardi 16 mars, pour faire le point sur l'avancement des activités et définir les prochaines initiatives envisagées.

Le projet triennal, d'une valeur totale d'environ 1 million d'euros, vise à faire face de manière synergique à certaines des principales urgences phytosanitaires présentes dans les forêts des Alpes du centre-ouest, dont la chenille processionnaire du pin, la détérioration du frêne et les criticité du châtaignier. Les partenaires impliqués sont le Corps forestier de la Vallée d'Aoste, qui est également le chef de file du projet, le Département des sciences agricoles, forestières et alimentaires de l'Université de Turin, l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage de Zurich, le Département forestier et Office des risques naturels du canton des Grisons et la Section forestière du canton du Tessin.

Au cours de la réunion, les premiers avancements du projet, qui a débuté l'année dernière, ont été analysés, y compris la mise en place du réseau de surveillance à travers l'installation de stations météorologiques qui détectent le développement phénologique des agents parasitaires. L'implication d'un entomologiste et d'un phytopathologiste est également prévue, déjà identifiée suite à une sélection, qui analyseront cet été les données collectées dans les sites pilotes des régions concernées.

''À l'issue de tout cela - a ajouté l'assesseur à l'Agriculture, Davide Sapinet - il est nécessaire de maintenir une surveillance efficace et constante sur les urgences phytosanitaires et il est important de le faire de manière conjointe et synergique, car la collaboration nous permet de partager les problèmes et les solutions, ainsi que l'expérience et le système de compétences''. (ANSA).