Esenzione ticket prestazioni mediche a pazienti sotto cura contagiati da Covid

Il Governo regionale ha approvato il mantenimento dell’esenzione del ticket per le prestazioni sanitarie a pazienti che necessitano di continuo e programmato controllo (come ad esempio gli oncologici), per i residenti nel territorio regionale che hanno contratto o che contrarranno il contagio da Covid-19 anche nel corso del 2021.

L’esenzione regionale è apposta, all’atto della prescrizione, dal medico che ha in carico il paziente; l'intervento rientra nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza aggiuntivi regionali.

Nel disporre l'esenzione la Giunta, su indicazioni dell'assessorato regionale della Sanità, ha preso atto del fatto che i pazienti con patologie oncologiche sono da un lato esposti a maggior rischio di contrarre l’infezione e dall’altro vanno incontro a un andamento più severo. La raccomandazione a tutti i pazienti, sia a quelli che hanno completato il percorso terapeutico che a quelli ancora in trattamento, è quella di applicare rigidamente le norme igienico-sanitarie antipandemia e di vaccinarsi appena possibile.