Intesa Sanpaolo finanzia i progetti di crescita sostenibile di Distillerie St. Roch e Bellevue Hotel & SPA

Per entrambe le aziende, il finanziamento di Intesa Sanpaolo prevede due obiettivi di miglioramento, secondo i tre criteri guida denominati ESG (Environmental, Social, Governance). Il primo è riferito alla quota di fornitura di energia elettrica dotata di garanzie d’origine, al fine di incrementare la provenienza da fonti rinnovabili del proprio fabbisogno di energia elettrica. Il secondo riguarda lo sviluppo di programmi di incremento del welfare dei dipendenti, con la destinazione a tale scopo di una quota del fatturato aziendale.

S-Loan è il finanziamento ideato dal primo gruppo bancario italiano per supportare PMI virtuose a conseguire obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance). Il percorso di accompagnamento alla transizione sostenibile delle imprese è una delle linee di intervento di “Motore Italia”, il programma di iniziative e finanziamenti per il rilancio delle PMI, che mette a disposizione delle imprese del nord ovest nuovo credito per 5,3 miliardi di euro (200 milioni per la Valle d’Aosta, plafond aumentabile in base alle richieste)

"Essere attenti alle esigenze del territorio è al centro dell’impegno e delle azioni del nostro Gruppo – dichiara Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Valle d’Aosta e Liguria Intesa Sanpaolo – E poter offrire il nostro supporto a realtà di primo piano come Distillerie St. Roch e Bellevue Hotel & SPA è un motivo di grande orgoglio. La storia di queste aziende è un chiaro esempio di come un impegno consapevole nella sostenibilità possa rafforzare competitività e performance economiche. È un modo di fare impresa che va sviluppato con la massima priorità e con una pianificazione estremamente accurata, in risposta a nuove generazioni di consumatori sempre più attenti e a un quadro normativo sempre più stringente. Integrare nella valutazione del merito creditizio anche i temi della sostenibilità ci permette di orientare le nostre imprese su un percorso effettivo e credibile. Nelle tre regioni del nostro territorio, abbiamo in corso erogazioni di S-Loan per circa 50 milioni di euro e progetti finanziati con il plafond circular economy per ulteriori 30 milioni di euro".