Charvensod: Due premi a tesi di laurea su vita sociale ed economica charvensolen

In collaborazione con la locale Biblioteca, il Comune di Charvensod propone il bando 'StudiaCharvensod' per l’assegnazione di due premi di laurea di mille euro ciascuno, da assegnare a tesi di laurea in discipline umanistiche, scientifiche, economiche o sociali aventi ad oggetto il territorio, la storia, la cultura, lo sport, la società, l’economia di Charvensod.

"La nostra Amministrazione intende sostenere i giovani che hanno il desiderio di approfondire aspetti ed elementi caratterizzanti del nostro comune - spiega Federica Vielmi, consigliere comunale e referente del progetto - attraverso la presentazione di tesi che possano valorizzare, coniugandoli, innovazione e tradizione. Ci auguriamo che questi premi possano rappresentare un’occasione per scoprire il territorio, la storia, la cultura, lo sport, la società, l’economia i Charvensod".

I premi saranno erogati a coloro che discuteranno la tesi di laurea dall'1 aprile prossimo e fino al 31 luglio 2022.

Le domande possono essere inviate via email all’indirizzo info@comune.charvensod.ao.it, specificando nell’oggetto 'Bando Premio di laurea Comune di Charvensod– StudiaCharvensod I edizione'; oppure essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune (lunedì, martedì, mercoledì, venerdì: 8,30–13; giovedì: 8,30–13 e 14,30–16,30).

L’assegnazione dei premi sarà effettuata sulla base della valutazione degli elaborati effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dal sindaco di Charvensod. La Commissione formulerà la graduatoria di merito con esclusivo riferimento ai contenuti delle tesi e con l’esclusione di valutazione di titoli o altre qualità personali del candidato. La Commissione terrà conto in modo particolare dell’adeguatezza della scrittura, dell’attinenza ai temi oggetto del bando, della qualità, del grado di approfondimento, del rigore metodologico, dell’interesse scientifico, dell’originalità del lavoro e dei possibili impatti e ricadute del lavoro di tesi sul Comune di Charvensod.

"Il nostro territorio può offrire numerosi spunti di approfondimento, vorremmo concertare con i laureandi ambiti di ricerca che possano poi orientare e strutturare le scelte programmatiche amministrative di oggi e di domani", specifica il vicesindaco, Laurent Chuc.

Il bando è reperibile sul sito ufficiale del Comune di Charvensod.