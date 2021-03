La rabbia dei ristoratori sotto le finestre del Palazzo regionale - I VIDEO DELLA PROTESTA

Un minuto di silenzio per ricordare le migliaia di vittime del Covid-19, poi i campanacci hanno ripreso a suonare violentemente. Ristoratori, baristi, commercianti ma anche maestri di sci e guide alpine: oltre un centinaio di operatori economici valdostani, molti dei quali aderenti al movimento spontaneo 'Forchette non forconi', si sono ritrovati oggi per la seconda volta in pochi giorni in piazza Deffeyes ad Aosta, sotto le finestre del Palazzo regionale, per ribadire la loro frustrazione "per l'atteggiamento di chi durante l'estate ha fatto campagna elettorale invece di preoccuparsi a cercare strumenti per arginare i contagi e ora non ha altra soluzione che imporre chiusure che ci uccidono". Così ha tuonato per voce di tutta la piazza Jean-Claude Brunet, titolare del ristorante 'La Vache Folle' di Aosta e tra i principali animatori della protesta.

"Applicare norme che vorrebbero tutelare la salute pubblica ma riducono al limite l'economia locale senza fornire gli adeguati e urgenti ristori a chi queste norme deve sottostare vuol dire essere lontani dai problemi e dalle necessità della popolazione"; "vogliamo solo lavorare, non cerchiamo elemosine ma chiediamo il rispetto dei nostri diritti", hanno ribadito gli oratori che si sono susseguiti nello spazio improvvisato tra una bara di legno "dove sta finendo la Valle d'Aosta" e uno striscione che chiede rispetto per la montagna.

"Oggi come ieri, come dall'inizio di questa pandemia - hanno ricordato i protestatari - non abbiamo le risorse per fara fronte agli impegni, per anticipare la cassa integrazione a nostri ormai pochi dipendenti ma la politica regionale è ancora sorda al nostro grido di allarme".

Sono stati esposti striscioni come "La montagna merita rispetto non 'Speranza'!" e "Oggi vogliamo una risposta", oltre a cartelli contro il governo regionale: "Lavevaz tu lo hai preso lo stipendio? Noi no!".

Una delegazione dei manifestanti è stata poi ricevuta da alcuni membri della giunta regionale.

QUI I VIDEO DELLA PROTESTA IN PIAZZA DEFFEYES