Marco Carrel ‘La giunta dica quale è il futuro del casino’

Il 5 febbraio scorso il nostro giornale ha pubblicato un’indiscrezione relativa all’interesse di "un gruppo di imprenditori del lombardo-veneto, specializzati negli investimenti in Fondi internazionali, è pronto a presentare alla Regione, al Tribunale di Aosta e al commissario giudiziale, una proposta di acquisto degli immobili e delle diverse proprietà annessi al Casino de la Vallée di Saint-Vincent".

Per saperne di più, ma soprattutto per sapere quali sono gli indirizzi e gli obiettivi della Giunta in ordine al futuro della nostra casa da gioco. In particolare il consigliere regionale di Valtournenche chiede alla Giunta se “è stata presentata alla Regione un'offerta per l'acquisizione del Casinò de la Vallée”, ma soprattutto “se è intenzione di questa Amministrazione vendere il Casinò de la Vallée, e nel caso di risposta affermativa con quale iter si pensa di procedere alla vendita”.