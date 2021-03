"Il governo considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione”, afferma Il ministro della Salute, Roberto Speranza, spiegando che non si deve incrinare la fiducia sulla campagna vaccinale, che procederà incessantemente nei prossimi giorni dopo il parere di Ema sul vaccino AstraZeneca. Quindi “la campagna di vaccinazione va avanti, l'auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall'Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza".

Speranza inoltre annuncia: "stiamo lavorando per favorire l'impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni". Saranno i medici, supportati da specifiche equipe, a somministrare il vaccino nelle farmacie. Per recuperare i ritardi, si pensa al ricorso a turni straordinari per il personale addetto alle vaccinazioni.

Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità stanno ancora valutando gli ultimi dati sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, ma ritengono che al momento i benefici superino i suoi rischi e raccomanda di continuare le vaccinazioni. E’ intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "L'Italia, colpita duramente dall'emergenza sanitaria, ha dimostrato ancora una volta spirito di democrazia, di unità e di coesione.

Nel distanziamento imposto dalle misure di contenimento della pandemia ci siamo ritrovati più vicini e consapevoli di appartenere a una comunità capace di risollevarsi dalle avversità e di rinnovarsi". La dichiarazione di Mattarella avviene in occasione del 160/o anniversario dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.

"Ringrazio i pediatri di libera scelta, i medici specialisti ambulatoriali e gli odontoiatri per aver sottoscritto con governo e regioni i protocolli relativi alla loro partecipazione alla campagna di vaccinazione. Anche con il loro impegno, quando avremo più dosi disponibili, potremo meglio combattere il virus", lo ha scritto in un post su Fb il ministro della Salute Roberto Speranza.

L'ampliamento della platea dei vaccinatori si amplia dunque dando impulso all'Accordo per impiegare i medici di medicina generale (fino a 44 mila), ricorrendo agli odontoiatri (fino a 60 mila), impiegando i medici specializzandi, a seguito dell'Accordo raggiunto tra Governo, Regioni e associazioni di categoria (fino a 23 mila). I testi dei protocolli, siglati per la Conferenza delle Regioni dal Presidente Stefano Bonaccini, sono stati pubblicati anche sul sito www.regioni.it. "Grande soddisfazione per il riconoscimento che gli odontoiatri italiani hanno avuto dal presidente del Consiglio Mario Draghi che, in visita all'hub vaccinale di Fiumicino, li ha espressamente citati per il loro contributo alla campagna anti-Covid".

Così il presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale, Raffaele Iandolo, che commenta la sottoscrizione del protocollo relativo alla partecipazione degli odontoiatri alla campagna di vaccinazione.

"Ci fa piacere che le istituzioni riconoscano l'impegno e il contributo centrale di noi odontoiatri nella gestione della pandemia - spiega Iandolo -. Impegno che si è espresso, dapprima, con un atto di responsabilità, che ci ha visto, nel primo lockdown, rinunciare a eseguire gli interventi non urgenti, per evitare spostamenti di persone. Poi, con la messa a punto e la stesura delle raccomandazioni, che hanno costituito il tracciato per l'emissione, da parte del tavolo tecnico del ministero della Salute, delle Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza degli studi. Ora, con il protocollo per la somministrazione, da parte degli iscritti che vorranno aderire, dei vaccini".

"Il protocollo, approvato dalla Conferenza delle Regioni, è stato sosttoscritto dal Ministero della Salute, della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e Odontoiatri, della Cao nazionale, dei Sindacati ANDI, AIO e SUSO, e della stessa Conferenza delle Regioni - conclude Iandolo -. Consentirà somministrazioni sicure e, in presenza di un numero cospicuo di dosi, un rapido avanzamento della campagna vaccinale".

"Com'è noto - ha poi aggiunto il Ministro Speranza - sono gia' al lavoro da settimane i nostri medici di medicina generale, che rappresentano una rete di capillarità sul territorio assolutamente indispensabile per realizzare gli obiettivi della campagna di vaccinazione; abbiamo sottoscritto un accordo con i medici specializzandi poche settimane dopo e, proprio nelle ultime giornate, abbiamo sottoscritto intese anche con i pediatri di libera scelta, che voglio ringraziare della loro disponibilità non solo per il futuro, quando ulteriori vaccini saranno disponibili per le fasce generazionali più giovani, ma fin da subito per vaccinare i genitori di bimbi con particolare fragilità".

La stessa cosa, ha spiegato ancora il ministro, vale per i "medici specialisti ambulatoriali, con cui pure è stata fatta un'intesa ad hoc, per utilizzare una parte delle loro ore per la campagna di vaccinazione, e stessa cosa, ancora, vale per gli odontoiatri, che pure hanno reti di capillarita' e studi molto ben organizzati che possono essere utili nel momento in cui avremo molta piu' capacita' di intervento in termini di dosi a disposizione", ha concluso Speranza.