Challand saint Anselme e saint Victor: Festa per i cresimati. Impegno delle catechiste

La cerimonia si è svolta con solennità ed intensa partecipazione, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid-19. Numerosi ragazzi e ragazze hanno voluto accompagnare i Cresimandi con la loro presenza attiva. E’ stato bello vederli attorno al nuovo altare - donato da benefattori locali - servendo la santa messa e i vari momenti della bella celebrazione, guidati dal parroco don Maurizio Pellizzari.

Durante l’omelia il Vescovo ha messo in risalto la figura di Nicodemo https://www.youtube.com/watch?v=JurScEhWxvg, commentando il Vangelo, mettendo in risalto l’Amore di Dio per noi e per la nostra salvezza. Dono immenso, gratuito per tutti, se solo vogliamo riceverlo ed apprezzarlo.

Questo dono è tanto più prezioso in questi momenti pieni di incertezze e di preoccupazioni che tendono ad indebolirci. La Confermazione rende invece più forti nelle difficoltà, fa comprendere che non siamo abbandonati e senza futuro, con l’aiuto di Dio. I ragazzi cresimati hanno voluto ringraziare a loro volta il vescovo, il parroco, le catechiste per la preparazione ricevuta.

L’assemblea ha potuto gustare il canto gregoriano del Veni Creator, invocazione classica dello Spirito Santo durante la Crismazione, l’Agnus Dei nel tradizionale faux-bourdon, tipico della nostra diocesi ed altri canti eseguiti dalla Chantrerie de Saint Anselme.

Cresimati Parrocchia di Challand-Saint-Victor 1. Pinet Sebastien 2. Mazza Kristel 3. Yeuillaz Samuele 4. Darbaz Celine 5. Cotti Piccinelli Silvia.

Cresimandi Parrocchia di Challand-Saint Anselme 1. Barbiero Sara 2. Paterna Maximiliano 3. Demoz Corinne 4. Perret Laurent 5. Bosio Malacrida Maggie 6. Anna Alfonso.