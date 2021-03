Assistenti sociali valdostane 'dimenticate' dal piano regionale di vaccinazione

"Molti professionisti iscritti al nostro Ordine, ad oggi, non sono ancora stati vaccinati. Questa situazione, che non risulta riguardare altri professionisti sociosanitari, appare particolarmente preoccupante". E' quanto si legge in una lettera inviata lunediì 15 marzo da Anna Jacquemet, presidente del Consiglio regionale dell'Ordine degli assistenti sociali, all'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse; al Direttore Generale della Usl VdA, Angelo Michele Pescarmona; al sindaco del di Aosta, Gianni Nuti; al Coordinatore del Dipartimento regionale Politiche Sociali, Vitaliano Vitali; all’Amministratore unico della Società Servizi VdA, Michel Luboz e alla dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Aosta, Laura Morelli.

"Il servizio sociale si colloca fra le professioni maggiormente impegnate sul fronte dell’emergenza COVID-19 - spiega nella missiva Jacquemet - anche perché a contatto con chi è maggiormente esposto a rischi e meno tutelato".

Per questo la presidente segnala "una scarsa attenzione da parte delle Istituzioni nello stilare il piano vaccinazioni nella nostra Regione che, fino ad ora, non contempla gli assistenti sociali tra le professioni a cui dare priorità, eccezione fatta per i professionisti dipendenti dell’Azienda sanitaria locale che rappresentano, peraltro, una minima parte della comunità professionale".

Jacquemet osserva come generalmente si ritenga "che la vaccinazione sia un presupposto imprescindibile per garantire la maggiore sicurezza possibile in tutti gli ambienti di lavoro" e ricorda che "gli ambiti in cui esercita la propria attività professionale l’assistente sociale riguardano non solo le sedi lavorative ma anche ildomicilio delle persone assistite".

Tramite la loro presidente, le assistenti sociali valdostane chiedono alle autorità competenti "che, con urgenza,venga integrato il Piano vaccinazioni regionale consentendo anche a tutte le assistenti sociali, in virtù delle attività che svolgono, di potersi immunizzare in via prioritaria".