IL POUSSA CAFE @LETTA@ DISPACCIO 16 MARZO

Letta ci ha detto dunque due cose: la prima è che il nuovo centrosinistra di cui parla lui, diversamente da quello di cui parlavano fino a ieri Nicola Zingaretti, Andrea Orlando e gli altri volenterosi complici del populismo, non comprende il Movimento Cinquestelle (con esplicito riferimento all’articolo 49 della Costituzione, secondo cui i partiti devono essere democratici, non associati).

La seconda cosa, conseguenza della prima, ma non meno esaltante della prima a sentirla esplicitare dal pulpito nazarenico, tanto per il merito quanto per il modo sadicamente democristiano in cui l’ha formulata, è che il rapporto con i grillini non è affatto scontato: «Noi a questo incontro ci andremo non sapendo ancora come sarà il Movimento Cinquestelle guidato da Conte, ma andremo con rispetto e attenzione, che io penso saranno tipiche del nostro modo di essere». (ESTRATTO DA LINKIESTA)