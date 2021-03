Chiudere al turismo delle seconde case è chiudere a noi stessi

Critiche e discussioni ha creato la decisione del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, di chiudere i confini regionali ai proprietari di seconde case. La scorsa settimana è stato promosso lo smartworking, sono stati invitati i proprietari di seconde case in Valle a trasferirsi, strutture varie si sono organizzate per offrire servizi in materia, ora gli si chiude la porta in faccia, ancora una volta trascuriamo chi ha investito nella nostra regione con la potenzialità di far respirare le nostre aziende.

Nei giorni scorsi abbiamo invitato il nostro Governo regionale ad osservare l’operato degli amministratori sardi che si sono ben guardati dal 'proibire'; anche la Sardegna è una regione a vocazione turistica e i turisti sono vitali per la sopravvivenza dell’economia della regione. Hanno dettato delle regole, obbligo di tamponi negativi, inviti ai vaccini, ma non hanno proibito l’ingresso in regione a nessuno.

Invece noi ancora una volta mettiamo in difficoltà quelle persone che hanno creduto in noi, e non solo nelle nostre bellezze naturali, ma nella politica, nella capacità dei nostri decisori di saper amministrare investimenti magari frutto di una vita di lavoro. Ma le decisioni azzardate non fanno altro che aggravare il triste e brutto momento che stiamo vivendo, forse è arrivata l’ora di ammorbidire le discordie politiche, di non guardare troppo al passato, pensare alla Valle d’Aosta e a come uscire da questa situazione drammatica.

Maggiore disponibilità a collaborare tra maggioranza e minoranza sarebbe auspicabile, è il momento di lasciare all’angolo 'destra' e 'sinistra' e di affidarsi al buon senso che non è ne di destra né di sinistra. La politica delle seconde case non appartiene allo sviluppo di un turismo moderno, questo tipo di turismo però è fermo al palo e siamo nella condizione di pensare al presente prima ancora che al futuro, dobbiamo sfruttare al massimo quello che abbiamo con tutte le specifiche potenzialità.

Negli anni Sessanta la politica ha creduto nel boom edilizio tipico di quell’epoca, ora è doveroso rispettare chi ci ha creduto e investito; allo stesso modo oggi non è difficile trovare nelle politiche turistiche anche un senso di appartenenza, di orgoglio: chi ci frequenta assiduamente si innamora della nostra terra, dei suoi usi e costumi, delle sue tradizioni; ecco allora che decisioni di 'chiusura' tout court colpiscono nell’orgoglio, cancellano quella sensazione di essere parte, anche se piccola, di una comunità in cui si ha il piacere di rifugiarsi nei momenti liberi, dove si può andare per alleggerire la pesantezza della quotidianità senza sentirsi 'stranieri' o peggio ancora mal sopportati.