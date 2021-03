"Lavoratori nei Cda, è ora" Intervista a Luigi Sbarra , 'Quotidiano Nazionale' del 16 Marzo 2021

“Ci fa veramente piacere che Enrico Letta abbia valorizzato e rilanciato il tema della partecipazione di lavoratori che per noi centrale. La Cisl è stata storicamente, fin dalle sue origini, sempre favorevole alla costruzione della democrazia economica ed alla partecipazione dei lavoratori alle scelte delle aziende. Noi crediamo che questa sia la stagione giusta per favorire questo processo e riorganizzare anche il nostro sistema economico e produttivo. (...) L'incontro tra capitale e lavoro era uno dei principi da cui scaturì l'articolo 46 della nostra Costituzione che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. Dobbiamo finalmente discutere di questo senza pregiudizi. I tempi sono maturi. Se non ora quando ? La partecipazione é la strada per alzare la produttività, la qualità dei prodotti ed i salari, concorrere alle scelte del management, arginando l’antagonismo sterile. Credo che questo sia un bene per tutto il sistema paese”.