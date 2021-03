La Valle ha 'mancato ' la zona bianca come si manca un gol a porta vuota

Da oggi 15 marzo fino al 2 aprile la Valle d’Aosta sarà in zona 'arancione', un termine che ormai abbiamo imparato a conoscere con le conseguenze che comporta. Dal 3 al 5 aprile, Pasqua 2021, tutta l’Italia sarà in zona 'rossa' proprio per limitare al massimo gli spostamenti come specificato nel nuovo Decreto legge.

Tutte le regioni saranno assoggettate alla normativa di restrizione tranne la Sardegna, regione 'bianca' quindi senza restrizioni. Perché la Sardegna è in zona bianca? Perchè una Amministrazione coraggiosa ha categoricamente controllato tutte le entrate sul territorio, senza esclusioni e senza privilegi di categoria; chiunque decida di andare in Sardegna, per qualsiasi motivo, siano residenti o no, categorie privilegiate o no, o è in possesso di un documento di vaccinazione o di un documento che attesta una posizione negativa a seguito di un tampone oppure non entra.

Questa posizione di fermezza ha portato la regione ad una posizione invidiabile: l’economia che rivede la normalità, i Sardi che possono tornare a vivere.

La Sardegna geografica è un’isola dove facilmente si può pensare che i punti di ingresso siano pochi e bene individuati; vero, ma porti e aeroporti sono più numerosi delle vie di accesso alla Valle d’Aosta, dove quattro sono le entrées routières, una quella ferroviaria.

In questo momento di grave difficoltà economica, aggravato dalla colorazione della nostra regione, con tutte le attività commerciali al palo, non si sarebbe potuto pensare, come ha fatto la Sardegna, ad un controllo serio ed inequivocabile degli ingressi? La quantità di Forze dell’ordine nel centro storico - carabinieri, polizia, guardia di finanza, polizia locale - non può certo farci pensare ad una mancanza di personale e allora come dice un noto proverbio: via il dente, via il dolore. Sarebbe valsa la pena varare misure restrittive per un mese e tornare poi a dare ossigeno a tutte le attività? Con una regione 'bianca' nonostante il perdurare dei divieti di spostamento tra le regioni si potrebbe tornare a vedere un raggio di sole, assaporare quella primavera che in Valle d’Aosta è meravigliosa.