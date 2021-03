Il Torrette 2019 Grosjean tra i vini migliori al mondo al di sotto dei 20 euro

Il critico Eric Asimov del New York Times ha selezionato per l’autorevole quotidiano statunitense le 20 migliori etichette mondiali che non superano i 20 euro.

Presente all’interno di questa prestigiosa classifica la Valle d’Aosta, ovvero la casa vinicola Grosjean Vins col suo Torrette 2019, una delle etichette ritenute al momento più interessanti nel panorama enologico internazionale e a un prezzo di mercato, appunto, ricercato da chi cerca un grande vino a un prezzo più che abbordabile. l rosso biologico Torrette Valle d'Aosta DOC nasce sui ripidi pendii di Ollignan, nel cuore della Valle d'Aosta. Gli eroici vigneti hanno dimora a oltre 600 metri sul livello del mare, sono battuti dai venti di Fohn e godono di una illuminazione ottimale.

Dal 2000, l'azienda utilizza energia rinnovabile e nel 2011 riceve la certificazione biologica. Il rosso bio Torrette Valle d'Aosta DOC è ottenuto da uve in prevalenza Petit Rouge, insieme ad altri vitigni autoctoni come il Fumin e il Cornalin. Del resto, la denominazione d'origine è l'unica del territorio, anche se prevede qualcosa come 31 sottodenominazioni. Dopo l'affinamento in acciaio, il vino è pronto per essere degustato, ma se conservato a dovere invecchia bene per altri 2-3 anni.