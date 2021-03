IL POUSSA CAFE @IL BAULE DI GIORDANO@ DISPACCIO 14 MARZO

Nel 2015, lasciando la fusciacca, Bruno Giordano ha lasciato in eredità ai suoi successori un baule colmo di progetti e buone idee. Dimenticato per più di cinque anni in uno scantinato dell'Hotel de la Ville il baule di Giordano è stato aperto dal sindaco Gianni Nuti, succeduto al successore di Bruno Giordano. Nuti ha tirato fuori il progetto per la riqualificazione del Quartiere Cogne. Speriamo che sia la volta buona; se ne parla da anni. (ANVI)