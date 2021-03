Sul completamento dell'università scandaloso silenzio generale

Come riportato anche dai media di recente, il cantiere della nuova Università della Valle d’Aosta e relativo parcheggio non solo non sono completati, con elevatissimo ritardo, ma presentano ad oggi elevatissime alee rispetto a tempi e copertura economica per il completamento.

"Sulla base di quanto riportato dai mezzi di informazione - spiega in una nota Rinascimento VdA - risulta evidente come la responsabilità della attuale situazione non sia da ricercarsi nelle imprese operanti bensì nella regia dell’operazione in mano alla Regione e alla partecipata di scopo SIV il cui senso dovrebbe proprio essere quello di governare il cantiere e che peraltro costa alla collettività svariate centinaia di miglia di euro l’anno allorquando probabilmente le medesime funzioni potrebbero essere svolte internamente ai Dipartimenti regionali competenti".

Rinascimento Valle d’Aosta ritiene che l’operazione debba considerarsi appieno anche di interesse comunale in ragione della centralità, della volumetria e superficie interessate, nonchè dell’impatto estetico e logistico.

"Ciò a maggior ragione se si considera anche - aggiunge Rinascimento VdA - che, per dettami statutari dell’Ente, il Sindaco è d’ufficio membro del Consiglio dell’Università della Valle d’Aosta e pertanto dovrebbe essere fautore di azioni sulla problematica di cui si tratta".

Rinascimento Valle d’Aosta sostiene che "non sia sostenibile il silenzio assoluto cui assitiamo da parte della totalità degli attori coinvolti: la Regione, il Comune, il Sindaco, il Consiglio dell’Università, la partecipata SIV, in merito a una questione di portata così rilevante per la Città, anche in relazione all’impatto del parcheggio su eventuali altri sviluppi urbani".

Esperienze negative come il Trenino di Cogne, l’Aeroporto, l’Area megalitica, i capannoni industriali di proprietà pubblica sfitti, la Torre delle Telecomunicazioni "dovrebbero - afferma commenta Giovanni Girardini, Presidente del Movimento - essere un monito grande come una casa per evitare che la Nuova Università integri l’elenco2.

(Per il momento la facciata dell'università nella foto è un sogno)

Per Girardini "non è accettabile che nessuno si senta in dovere di informare i cittadini e tutti i valdostani sullo stato della situazione e sugli scenari prospettici: l’attuale atteggiamento rappresenta una totale svalutazione del pubblico interesse e della trasparenza che dovrebberocaratterizzare ogni Amministrazione".

"Il denaro pubblico è di tutti, che sia di fonte comunale, regionale statale o europea! Si legge tra le righe delle poche informazioni disponibili che il denaro disponibile per l’Università basti a malapena a finire l’edificio in costruzione, che la logistica didattica sia ormai obsoleta visti i ritardi di costruzione, che il raggruppamento di imprese incaricato dei lavori abbia documentazione di anni di richieste operative formali alla Regione mai neppure degnate di un riscontro: ma è possibile tutto ciò?

Non sarebbe più sensato cantierare grandi opere solo se in possesso delle coperture finanziarie totali? Significa forse che ci si deve attendere nel migliore dei casi un edificio su due completato, tecnologicamente e logisticamente obsoleto e con le due palazzine antiche solo sistemate sommariamente nelle facciate? Tutto questo in un’area assolutamente centrale e strategica del capoluogo?”

Rinascimento VdA richiede con urgenza "chiarezza di intenti, tempi e coperture finanziarie e soprattutto assunzione di responsabilità da parte degli Enti che hanno ideato, avviato e che dovrebbero gestire l’operazione della Nuova Università".