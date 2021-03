Les opportunités de la Francophonie, dialogue avec des Valdotains à l'étranger

"Les opportunités de la Francophonie: les expériences universitaires et professionnelles des Valdôtains à l'étranger", c'est l'événement en ligne proposé par le Conseil de la Vallée et l'association Conseil des Jeunes Valdôtains dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d'Aoste organisées en collaboration avec la Région.

La conférence, qui se tiendra le jeudi 18 mars 2021 de 17h00 à 18h30, pourra être suivie sur le site du Conseil régional www.consiglio.vda.it, la chaîne YouTube www.youtube.it/user/consvda, la page Facebook du Conseil régional https://www.facebook.com/consigliovalledaosta, la page Facebook du Conseil des Jeunes Valdôtains https://www.facebook.com/conseiljeunesvaldotains, la chaîne 15 de la télévision numérique TV Vallée (avec rediffusion le jour suivant à 21h).

Il s'agit d'un dialogue avec des Valdôtains qui ont profité de la francophonie pour leur carrière universitaire et leur affirmation professionnelle: des personnalités à découvrir, avec des ambitions et des parcours différents, mais toutes avec un point commun, la langue française.

Les Valdôtains qui raconteront leur expérience sont: Arianna Poletti, journaliste freelance basé à Tunis; Gilles Gressani, Président du Groupe d’études géopolitiques fondé à l’École normale supérieure de Paris; Alys Crétier, master en expertise ethnologique du patrimoine culturel immatériel à l'Université de Toulouse Jean Jaurès; Laurent Diemoz, bachelor en relations internationales à l’Université de Genève et Président du Groupe régional de Genève du think tank Foraus; Andrea Charrier, master en sciences des matériaux à l’EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) et directeur de la division des stages chez Ingénieur.e.s du Monde. La conférence sera introduite par le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et par la Présidente du Conseil des Jeunes Valdôtains, Margaux Truc.

Le public pourra envoyer des questions sur le sujet ou directement des questions à poser aux participants, jusqu'à 18h du jour même, au courriel conseiljeunesvaldotains@gmail.com.