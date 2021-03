La Regione investe sui giovani risorse e progettualità

Entra nel vivo il programma regionale dell’Avviso pubblico '1-2021' per favorire progetti e iniziative a carattere locale capaci di generare nuove possibilità e soluzioni a problemi e priorità che impattano sulle giovani generazioni.

"L’Avviso pubblico '1-2021' rappresenta una misura che, gestita dalla Struttura politiche educative - si legge in una nota - intende offrire un sostegno finanziario a iniziative rivolte ai giovani e incoraggiare, in particolare, gli Enti senza scopo di lucro e le Associazioni giovanili con sede legale o operativa in Valle d’Aosta ad attivare progetti tematici e territoriali, anche sperimentali".

L’Avviso pubblico '1-2021' può riguardare gli ambiti di intervento inseriti nella proposta progettuale intitolata 'GIOVANIamoci: giovani talenti in movimento', qui di seguito riportati:

investire sui giovani rendendoli protagonisti di azioni che incentivino la loro autonomia e crescita, con l’obiettivo di supportarli e di valorizzarli nelle loro rispettive abilità;

esaltare i giovani talenti con particolare riferimento alle attività culturali e sportive tipiche del territorio valdostano anche attraverso la loro capacità inventiva nella creazione di prodotti multimediali (fotografie, cortometraggi, video,…);

supportare la messa a disposizione di spazi/centri giovanili intesi quali luoghi di produzione culturale, sportiva e creativa in cui i giovani possano vedersi, incontrarsi per svolgere attività variegate consentendo loro di sentirsi autonomia e realizzati; mantenendo un collegamento con le opportunità che i territori già sono in grado di offrire;

sostenere la partecipazione e la socializzazione dei giovani in percorsi di crescita personale (coinvolgendo prioritariamente i giovani esclusi dai percorsi istituzionali, i cosiddetti NEET), nonché alla creatività favorendo lo sviluppo di abilità e dei talenti dei giovani;

promuovere iniziative sulle dipendenze e sul disagio giovanile in collaborazione con il Tavolo tecnico permanente legalità e sicurezza rivolte alle nuove generazioni, che prevedano serate informative attraverso il coinvolgimento dei giovani valdostani e con il supporto di tecnici e ospiti anche non valdostani, nonché incontri con le forze dell’ordine per iniziative pratiche che coinvolgano, sensibilizzino sui temi legati ai giovani d’oggi;

promuovere l’impegno sociale sostenendo la cultura della solidarietà e dell’inclusione e i valori dell’intergenerazionalità.

Possono essere soggetti proponenti i soggetti di diritto privato, senza fini di lucro, con sede operativa o legale in Valle d’Aosta, che rientrano nell’ambito delle seguenti tipologie:

Associazioni giovanili ricomprese nell’elenco delle associazioni giovanili operanti nel territorio regionale, di cui all’art. 8 della l.r. 12/2013;

Altre Associazioni (riconosciute e non riconosciute);

Fondazioni;

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (che risultano iscritte, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore, rispettivamente nel registro delle ODV e nel registro delle APS della Regione autonoma Valle d’Aosta).

Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come destinatari diretti esclusivamente giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti o domiciliati nel territorio regionale. Il target di riferimento deve essere precisamente definito nella proposta progettuale.

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente avviso ammontano complessivamente a 29 mila euro. Il finanziamento regionale complessivo richiesto per ciascuna iniziativa o progetto, pena l’esclusione, non potrà essere inferiore a mille 500 euro, né superare l’importo di 4 mila 500 euro. L’agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

La domanda di ammissione al finanziamento, corredata degli allegati necessari, va presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Struttura politiche educative – Ufficio politiche giovanili dell’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate della Regione autonoma Valle d’Aosta, sita in via Saint-Martin-de-Corléans, 250 – 11100 AOSTA entro e non oltre le ore 17 del giorno 23 aprile 2021, a pena di inammissibilità, e nelle modalità seguenti:

consegna a mano esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14.00, su appuntamento, contattando l’ufficio politiche giovanili ai recapiti 0165/275854 e 0165/275855; spedizione a mezzo posta raccomandata; invio da casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it.

Sulla pagina tematica “Politiche giovanili” del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta sono scaricabili l’Avviso pubblico “1-2021” e tutta la documentazione, ai fini della presentazione della relativa domanda di finanziamento, al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>giovani/default_i.asp.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai funzionari dell’ufficio politiche giovanili dott. Enrico Vettorato (tel. ufficio: 0165/275854 - mail: e.vettorato@regione.vda.it) e dott.ssa Luisa Cossard (tel. ufficio 0165/275855 - mail: l.cossard@regione.vda.it). Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate entro e non oltre il termine del 9 aprile 2021, alle ore 12.00, all’indirizzo mail sopracitato e le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet della Struttura all’indirizzo www.regione.vda.it.