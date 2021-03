ÉVANGILE DE DIMANCHE: JÉSUS LE PÉDAGOGUE

Le thème principal de la parole de Dieu de ce quatrième dimanche de carême, est l'amour miséricordieux du Père qui veut que tout homme soit sauvé par son Fils. Dans l'entretien avec son interlocuteur Nicodème, du grec Nikodemos (victoire du peuple), Jésus se présente comme un Pédagogue. Par ailleurs, Nicodème le nomme"rabbì-maitre". Jésus est Pédagogue en tant qu'il éduque, forme, oriente, transforme le disciple, afin qu'il passe des ténèbres du péché à son admirable lumière. Nous distinguons trois étapes dans ce processus de conversion qui est le but de la pédagogie de Jésus: 1. L'amour infini du Père; 2. La responsabilité de l'homme; 3. La victoire de la lumière sur les ténèbres.

1. L'amour infini du Père.

Jésus dit:"Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle". Dieu veut le bien pour nous. La raison de la présence du Christ dans le monde est que nous puissions devenir des fils adoptifs du Père. Saint Paul dans sa lettre aux Éphésiens affirme: "Dieu est riche en miséricorde; à cause du grand amour dont ils nous a aimés,(...), il nous a fait revivre avec le Christ"(2ème lecture). Saint Jean s'exclame:"Voyez quelle manifestation d'amour le Père nous a donnée pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes"1Jn3,1.

Être enfant de Dieu est un privilège, un don et un devoir. Refuser le Verbe fait chair, est errer hors du chemin, vivre sans référence. La miséricorde de Dieu n'exclut pas sa justice. Dieu frappe aussi nos infidélités. La bonté de Dieu ne doit pas être séparée de sa justice. Saint Clément d'Alexandrie, éctit:"le Pédagogue peut aussi éduquer son disciple et lui imposer la discipline qui le sauvera". Jésus est le vrai Pédagogue pour orienter notre existence sur la voie de l'éternité. Saint Augustin, dans son livre "De Magistro" dit clairement que Jésus est notre Maitre intérieur, lui "l'éternelle sagesse du Père"(In interiore homini docet Christus).

2. La responsabilité de l'homme pour son salut ou sa perte.

Jésus dit: "la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière".

Sur le plan spirituel, les ténèbres peuvent être dedans ou dehors. Les ténèbres intérieures sont des situations qui créent l'angoisse, le découragement, la dépression qui nous privent la liberté des enfants de Dieu. Les ténèbres peuvent être aussi une structure de péchés, un système politique, idéologique, économique, pervers qui crée ce qu'on appelle "le mal structurel" qui peut justifier des crimes contre l'humanité. Lors de la seconde guerre mondiale, le slogan pour tuer sans scrupule les juifs était:

"Le travail rend libre "(Arbeit macht frei). Martin Luther King disait avec raison que "dans les ténèbres, le péché est commis, mais malheur à ceux qui créent les ténèbres".

Les effets d'une situation ténébreuse s'observent dans ce que Saint Ignace de Loyola définit, "le désordre intérieur de mon mode d'agir, désordre de mes actions". Romano Guardini, l'auteur de la pensée "la nouvelle vision du monde", a entrepris une nouvelle forme de formation des jeunes qui, après la seconde guerre mondiale, se suicidaient en masse, à cause du désespoir. Sans l'ouverture à la lumière du Christ que Romano Guardini appelle "le Concret Vivant", nous demeurons dans les ténèbres et nous râtons notre destination à l'éternité.

3. La Lumière chasse les ténèbres.

L'homme seul, sans la grâce ne peut pas vaincre la force des ténèbres. Seul le Fils de Dieu qui a vaincu le mystère d'iniquité par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection peut nous sauver, car selon les paroles du prologue, "les ténèbres ne l'ont pas compris". La grandeur du chrétien n'est pas dans l'être parfait, encore moins dans l'héroisme, mais dans l'attachement confiant à Jésus qui ne peut pas être étouffé par les ténèbres. Jésus oriente Nicodème en lui révélant la clef pour le salut, qui consiste à fixer le regard sur la croix, pour la guérison des morsures vénimeuses de serpent malin. Jésus, dans cet entretien avec Nicodème, nous forme à nous libérer de nos idoles qui peuvent être l'intelligence qui gonfle d'orgueil, la réputation, les hautes responsabilités dans la communauté. Chercher Jésus dans notre nuit, rester avec lui, l'aimer, le servir, l'annoncer, lui ressembler, voilà le secret du bonheur pour l'homme.

4. Prière

Jésus, Tu es la lumière et le salut de tout homme qui te cherche avec un coeur humble et confiant. Qui te suit ne vagabonde pas hors du chemin, car ta grâce nous soutient. Sauve-nous du mal visible et invisible. Que ta lumière chasse les ténèbres épaisses qui couvrent le monde de notre temps.

Saint Joseph, l'époux fidèle et éducateur du Verbe éternel fait chair, intercède pour nous. Amen





Paix et joie dans le Seigneur.

Bon dimanche de carême frères et soeurs



Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera