I valdostani hanno rallentato le spese ma hanno il Pil tra i più alti in Italia

Con circa 38.800 euro il PIL per abitante della Valle d’Aosta si conferma tra i più elevati d’Italia, preceduto soltanto dalla Provincia di Bolzano (48.075) e dalla Lombardia (39.694) ed essendo sostanzialmente allineato a quello della Provincia di Trento (38.776). E quanto emerge dalle premesse del Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR, licenziato dalla Giunta regionale e all’esame del Consiglio Valle.

Il documento rimarca che il PIL pro capite della Valle d’Aosta risulta nel 2019 superiore, in termini reali, del 32% rispetto al corrispondente dato italiano e di circa il 6% con riferimento alla ripartizione Nord Ovest.

Anche il PIL per abitante appare sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente in termini reali (+0,1%), mentre in termini correnti si osserva una crescita modesta (+1%); “si deve tuttavia evidenziare – sottolinea la nota - che, sia in termini di volume, sia in termini correnti, il livello del PIL pro capite permane anch’esso ancora al di sotto dei valori del 2007: nello specifico, nel 2019 questo indicatore risultava in termini reali inferiore del 9,3% rispetto al dato pre-crisi”.

Per meglio contestualizzare il valore regionale, il Defr osserva che a livello europeo, secondo i dati Eurostat, il PIL pro capite della Valle d’Aosta, a parità di potere d’acquisto, è nel 2018 superiore di circa il 25% della media europea e conferma il suo posizionamento tra il 20% delle regioni europee con un PIL pro capite più elevato.

Ma i dati evidenziano anche “un rallentamento generalizzato per gran parte delle voci di spesa, ma una dinamica annua fortemente negativa”.

I valdostani, infatti, hanno ridotto la spesa per abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili (-2,6%), trasporti (-2,9%), istruzione (-3,5%) e comunicazioni (-6,4%).

Per contro, variazioni non solo positive, ma anche in crescita rispetto all’anno precedente, si osservano per prodotti alimentari e bevande analcoliche (+1,4% rispetto al +0,9% del 2019), bevande alcoliche e tabacchi (+2,1%); infine, seppure in rallentamento, i prezzi crescono per abbigliamento e calzature (+0,7%), mobili, articoli e servizi per la casa (+0,2%) e altri beni e servizi (+0,4%).

ll PIL (Prodotto Interno Lordo) è il valore dei prodotti e servizi realizzati all'interno di uno Stato sovrano in un determinato arco di tempo. Nel nostro caso nella regione. Detto valore è quello che risulta da un processo di scambio ovvero, in parole povere, dalla vendita di prodotti e servizi: questo esclude dal computo i prodotti/servizi realizzati da un soggetto per autoconsumo e i servizi resi a titolo gratuito.

Nel calcolo non conta la nazionalità del produttore ma bensì la realtà geografica in cui il prodotto/servizio viene realizzato: una lavatrice prodotta in Italia da una società australiana entra nel PIL dell'Italia, mentre un corso di cucina (quindi un servizio) tenuto in Australia da una società italiana viene computato nel PIL dell'Australia.

Ma come mai si parla di Prodotto Interno Lordo? La risposta è che nel PIL sono compresi gli ammortamenti, ovvero il deprezzamento di tutti gli apparati (anche non propriamente fisici come i software dei pc) che vanno a comporre il sistema produttivo, che perdono valore con il tempo e con l'utilizzo e vanno quindi continuamente ripristinati. (www.borsaitaliana.it)